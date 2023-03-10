Скрынник (Макаренко) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаренко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1910
Сын: Скрынник Алексей Павлович
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
23.12.1913
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрынник Павел Лукич
Смерть
Неизвестно