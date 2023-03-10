Скрынник (Макаренко) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрынник (Макаренко) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаренко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1910

Сын: Скрынник Алексей Павлович

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Скрынник Павел Павлович

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
23.12.1913

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Скрынник Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрынник Борис Павлович

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Скрынник Павел Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрынник Павел Лукич

Смерть
Неизвестно
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