Короткевич Терезия Фелициановна
Место рожденияВитебская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1886
Сын: Короткевич Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Короткевич Иван Данилович
Туринск, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1890
Сын: Короткевич Владимир Иванович
Отец ребёнка: Короткевич Иван Данилович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно