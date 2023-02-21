Короткевич Терезия Фелициановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткевич Терезия Фелициановна

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Место рождения

Витебская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1886

Сын: Короткевич Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Короткевич Иван Данилович

Туринск, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Короткевич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Короткевич Иван Данилович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткевич Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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