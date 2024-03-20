Луценко Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко Надежда Николаевна

Луценко Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Николай Петрович

Мать: Сараева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1981

Дочь: Сырецкая Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Луценко Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
07.07.1983

Дочь: Трубина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Луценко Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Павел Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close