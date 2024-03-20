Луценко Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Николай Петрович
Мать: Сараева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1981
Дочь: Сырецкая Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Луценко Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1983
Дочь: Трубина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Луценко Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно