Таова-Бженикова Аминат Ауесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таова-Бженикова Аминат Ауесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
02.10.1983

Сын: Бжеников Хасанби Хамитбиевич

Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич

Рождение ребёнка
27.08.1986

Сын: Бжеников Ислам Хамитбиевич

Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич

Рождение ребёнка
02.05.1993

Дочь: Бженикова Фатима Хамитбиевна

Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бжеников Хамитби Каралбиевич

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