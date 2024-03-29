Таова-Бженикова Аминат Ауесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1961
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
02.10.1983
Сын: Бжеников Хасанби Хамитбиевич
Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич
Рождение ребёнка
27.08.1986
Сын: Бжеников Ислам Хамитбиевич
Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич
Рождение ребёнка
02.05.1993
Дочь: Бженикова Фатима Хамитбиевна
Отец ребёнка: Бжеников Хамитби Каралбиевич
Бракосочетание
Неизвестно