Загурский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загурский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Загурский Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Загурский Фома Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рожнова Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Полтава, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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