Загурский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Загурский Семен Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Загурский Фома Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рожнова Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Полтава, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно