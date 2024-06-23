Францев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1929
Дата смерти28.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1951
Рождение ребёнка
14.04.1955
Рождение ребёнка
01.02.1960
Смерть
28.01.1990