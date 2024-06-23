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Францев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1929

Дата смерти

28.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Францева (Жмыхова) Мария Карповна

Рождение ребёнка
25.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Францева (Жмыхова) Мария Карповна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Францева (Жмыхова) Мария Карповна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Францева (Жмыхова) Мария Карповна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.01.1990

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