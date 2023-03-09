Рачилин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рачилин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Прокопенко Степанида Никифоровна
Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920