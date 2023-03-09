Рачилин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачилин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Рачилин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Прокопенко Степанида Никифоровна

Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Степанида Никифоровна

Смерть
1920
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