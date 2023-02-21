Братилов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братилов Евгений Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1967

Сын: Братилов Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Братилова Раиса Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Братилова Раиса Владимировна

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