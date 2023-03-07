Бумажнов Василий Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБумажнов Василий Сидоров

Бумажнов Василий Сидоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close