Бумажнов Василий Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1902 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно