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Киселев Егор

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Место рождения

Извеково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Извеково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Крымская Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Киселева Елизавета

Призыв на военную службу
21.10.1941
Реутов, Реутов, Московская область
Призван Реутовским РВК, отбыл в рабочую роту 14.11.1941 отбыл в 160 сд (стрелковая дивизия)
Смерть
Около 1942
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