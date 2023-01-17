Киселев Егор
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Крымская Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Киселева Елизавета
Призыв на военную службу
21.10.1941
Реутов, Реутов, Московская область
Призван Реутовским РВК, отбыл в рабочую роту 14.11.1941 отбыл в 160 сд (стрелковая дивизия)
Смерть
Около 1942