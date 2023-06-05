Скуратова (Полянская) Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Полянский Матвей Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1890
свидетели : Яков Перов, Государственный крестьянин 1849- , Григорий Полянский, Крестьянин 1868- , Григорий Полянский, Однодворец 1837-1896 , Иван Косматов, Крестьянин 1851- Брак: запись о браке №29,... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1891
Дочь: Скуратова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович
Рождение, крещение: запись о рождении №119, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1895
Дочь: Скуратова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1895
Сын: Скуратов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Скуратова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещени были села Ломоваго крестьянин Павел Иванов Маргачев [женат на Анне Ивановне Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Скуратов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно