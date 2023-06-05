Скуратова (Полянская) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Полянская) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Полянский Матвей Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1890

Муж: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Яков Перов, Государственный крестьянин 1849- , Григорий Полянский, Крестьянин 1868- , Григорий Полянский, Однодворец 1837-1896 , Иван Косматов, Крестьянин 1851- Брак: запись о браке №29,... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1891

Дочь: Скуратова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №119, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1895

Дочь: Скуратова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1895

Сын: Скуратов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Скуратова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещени были села Ломоваго крестьянин Павел Иванов Маргачев [женат на Анне Ивановне Ма... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Скуратов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Скуратов Михаил Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1898 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно