Скуратова Агриппина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1896
Дата смерти21.01.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещени были села Ломоваго крестьянин Павел Иванов Маргачев [женат на Анне Ивановне Ма... Показать все
Крещение
02.06.1896
Рождение, крещение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
21.01.1897
Умерла от колик Похоронена 22 января 1897 (1896/7) юлианский (3 февраля 1897) - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть: запись о... Показать все