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Скуратова Агриппина Михайловна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.06.1896

Дата смерти

21.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896

Отец: Скуратов Михаил Иванович

Мать: Скуратова Анастасия Матвеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещени были села Ломоваго крестьянин Павел Иванов Маргачев [женат на Анне Ивановне Ма... Показать все
Крещение
02.06.1896
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №49, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
21.01.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от колик Похоронена 22 января 1897 (1896/7) юлианский (3 февраля 1897) - кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Смерть: запись о... Показать все
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