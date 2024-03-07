Шелест Измаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радзевич Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелест Евдокия (Дася) Измайловна
Мать ребёнка: Радзевич Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелест Дмитрий Измайлович
Мать ребёнка: Радзевич Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Радзевич Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Радзевич Юлия
Смерть
Неизвестно