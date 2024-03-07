Шелест Измаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелест Измаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Tn
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радзевич Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелест Евдокия (Дася) Измайловна

Мать ребёнка: Радзевич Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Дмитрий Измайлович

Мать ребёнка: Радзевич Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Пилип Измайлович

Мать ребёнка: Радзевич Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелест Денис Измайлович

Мать ребёнка: Радзевич Юлия

Смерть
Неизвестно
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