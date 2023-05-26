Фон Энден Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1901
Дата смерти26.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фон Энден Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фон Энден Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Фон Энден Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Фон Энден Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1975
Французская республика