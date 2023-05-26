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Фон Энден Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1901

Дата смерти

26.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фон Энден Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фон Энден Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Фон Энден Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Фон Энден Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Энден Ольга Дмитриевна

Смерть
26.06.1975
Французская республика