Майнбург Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майнбург Климентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майнбург Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майнбург (Горовацкая) Любовь

Рождение ребёнка
04.05.1927

Дочь: Даниленко (Майнбург) Ида Климентьевна

Мать ребёнка: Майнбург (Горовацкая) Любовь

Рождение ребёнка
1933

Сын: Майнбург Алексей Климентьевич

Мать ребёнка: Майнбург (Горовацкая) Любовь

Смерть
?.08.1943

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