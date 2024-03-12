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Артецкий Антон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
старший учитель Соколовского начального мужского училища
Рождение ребёнка
02.04.1884

Дочь: Артецкая Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1886

Дочь: Кастальская (Артецкая) Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1889

Дочь: Артецкая Мария Антоновна

Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1891

Сын: Артецкий Николай Антонович

Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1897

Сын: Артецкий Пантелеймон Антонович

Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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