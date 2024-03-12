Артецкий Антон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
старший учитель Соколовского начального мужского училища
Рождение ребёнка
02.04.1884
Дочь: Артецкая Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1886
Дочь: Кастальская (Артецкая) Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Артецкая Мария Антоновна
Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1891
Сын: Артецкий Николай Антонович
Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1897
Сын: Артецкий Пантелеймон Антонович
Мать ребёнка: Артецкая (Червинская) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно