Фомичева (Дериглазова) Катерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Дериглазова) Катерина Васильевна

Место рождения

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Дериглазов Василий

Мать: не указана

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196об
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Герасимова Устинья Петровна

Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Гаденова Анна Петровна

Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1777

Сын: Фомичев Александр Петрович

Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1777

Сын: Фомичев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-197л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Петр Андреевич

Смерть
1785
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-56л
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