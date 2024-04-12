Фомичева (Дериглазова) Катерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Дериглазов Василий
ГААК, 169-1-155-196об
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Герасимова Устинья Петровна
Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Гаденова Анна Петровна
Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фомичев Александр Петрович
Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич
ГААК, 169-1-155-197л
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фомичев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Фомичев Петр Андреевич
ГААК, 169-1-155-197л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785
ГААК, 169-1-815-56л