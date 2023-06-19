Скворцова (Иванова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Иванова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишеево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Старшинин-Леванин Евфимий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.

Дочь: Старшинина-Леванина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1897 ст.

Сын: Захаров-Леонтьев-Леванин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.?.1900 ст.

Дочь: Старшинина-Леванина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Сын: Старшинин-Леванин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно