Скворцова (Иванова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Сын: Старшинин-Леванин Евфимий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
09.02.1895 ст.
Дочь: Старшинина-Леванина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
19.07.1897 ст.
Рождение ребёнка
07.?.1900 ст.
Дочь: Старшинина-Леванина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Сын: Старшинин-Леванин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Захаров-Александров Михаил Стефанович
Смерть
Неизвестно