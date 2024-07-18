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Евфросинья Наумовна-Леонтьевна

Место рождения

Клычево, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1858 и 1859

Дата смерти

10.02.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1850 и 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Клычево, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Павлович

Рождение ребёнка
10.09.1884

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
10.02.1896

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