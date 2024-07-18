Евфросинья Наумовна-Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1858 и 1859
Дата смерти10.02.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1884
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Павлович
Смерть
10.02.1896