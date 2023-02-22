Чупина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1857
Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
07.06.1862
Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
01.08.1863
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
14.12.1868
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно