Чупина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1857

Сын: Чупин Осип Михайлович

Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Сын: Чупин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1863

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.12.1868

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Чупин Михаил Филиппов

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Михаил Филиппов

Смерть
Неизвестно
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