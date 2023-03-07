Судаков Егор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти19.01.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Судаков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Афимия Егоровна
Мать ребёнка: Судакова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Судакова Пелагия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Судакова Пелагия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Судакова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1892 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости