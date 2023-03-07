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Судаков Егор Григорьев

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

19.01.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Судаков Григорий Лукин

Мать: Судакова Марья Климентьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Афимия Егоровна

Мать ребёнка: Судакова Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Судаков Григорий Егоров

Мать ребёнка: Судакова Пелагия Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Судакова Пелагия Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова Пелагия Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.01.1892 ст.
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от старости
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