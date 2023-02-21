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Гаврилко Михайлов сын
Гаврилко Михайлов сын
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1617
Дата смерти
С 1647 по 1678
Пол
Мужской
Отец
Михалко
Около 1557 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1617
Отец:
Михалко
Мать: не указана
Место жительства
1647
Татарское
, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
С 1647 по 1678
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