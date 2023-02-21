Гаврилко Михайлов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилко Михайлов сын

Гаврилко Михайлов сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1617

Дата смерти

С 1647 по 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1557 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1617

Отец: Михалко

Мать: не указана

Место жительства
1647
Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
С 1647 по 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close