Васильева (Кудрина) Лидия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кудрина) Лидия Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938

Отец: Кудрин Корнил Семенович

Мать: Кудрина Антонина Кирилловна

Рождение ребёнка
16.07.1963

Сын: Васильев Константин Кириллович

Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич

Рождение ребёнка
15.03.1966

Дочь: Иванова Антонина Кирилловна

Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Кондратьева Светлана Кирилловна

Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич

Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Васильев Юрий Кириллович

Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич

Рождение ребёнка
10.12.1974

Дочь: Игнатьева Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Кирилл Евменьевич

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