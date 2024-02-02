Васильева (Кудрина) Лидия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1938
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1938
Рождение ребёнка
16.07.1963
Сын: Васильев Константин Кириллович
Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич
Рождение ребёнка
15.03.1966
Дочь: Иванова Антонина Кирилловна
Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Кондратьева Светлана Кирилловна
Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич
Рождение ребёнка
01.01.1969
Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич
Рождение ребёнка
10.12.1974
Дочь: Игнатьева Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Васильев Кирилл Евменьевич
Бракосочетание
Неизвестно