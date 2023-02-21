Баошань Цансэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баошань Цансэ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Е Байи

Мать: Баонашь Саньжэнь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ван Вэй

Отец ребёнка: Вэй Цанзэ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вэй Цанзэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бэйтан Можань

Отец ребёнка: Вэй Цанзэ

Смерть
Неизвестно
Умерла во время сражения с оборотнем, на которого отправилась со мужем. Вместо одного зверя в логове оказалась стая. Заклинательница убила всех, но получила серьезные раны и не выжила. Ее муж погиб пе... Показать все
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