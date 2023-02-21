Баошань Цансэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Е Байи
Мать: Баонашь Саньжэнь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вэй Цанзэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бэйтан Можань
Отец ребёнка: Вэй Цанзэ
Смерть
Неизвестно
Умерла во время сражения с оборотнем, на которого отправилась со мужем. Вместо одного зверя в логове оказалась стая. Заклинательница убила всех, но получила серьезные раны и не выжила. Ее муж погиб пе... Показать все