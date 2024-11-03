Квасова Анна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Квасова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Иван Логинович

Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.

Сын: Квасов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович

Рождение ребёнка
11.01.1914 ст.

Дочь: (Квасова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович

Рождение ребёнка
07.06.1916 ст.

Дочь: (Квасова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович

Смерть
Неизвестно

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