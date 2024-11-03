Квасова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович
Рождение ребёнка
11.01.1914 ст.
Дочь: (Квасова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович
Рождение ребёнка
07.06.1916 ст.
Дочь: (Квасова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Квасов Иван Логинович
Смерть
Неизвестно