(Петренко) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петренко) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: Петренко Нина Анатольевна

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