Куанышев Таукен Тсупбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуанышев Таукен Тсупбекович

Куанышев Таукен Тсупбекович

avatar

Место рождения

п Баян-Аул, Павлодарская обл

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

18.03.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: Куанышев Тсупбек

Мать: Куанышева Аже

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куанышева (Самофал) Раиса Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куанышева (Самофал) Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
20.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куанышева (Самофал) Раиса Антоновна

Смерть
18.03.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.