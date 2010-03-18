Куанышев Таукен Тсупбекович
Место рожденияп Баян-Аул, Павлодарская обл
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти18.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Отец: Куанышев Тсупбек
Мать: Куанышева Аже
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куанышева (Самофал) Раиса Антоновна
Рождение ребёнка
20.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куанышева (Самофал) Раиса Антоновна
Смерть
18.03.2010