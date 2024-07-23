Колосова 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сидор Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Панькова Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1738

Сын: Колосов Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1740

Сын: Колосов Леонтий Сидорович

Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Лукина Матрона Сидоровна

Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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