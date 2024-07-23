Колосова 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Панькова Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1738
Сын: Колосов Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1740
Сын: Колосов Леонтий Сидорович
Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Лукина Матрона Сидоровна
Отец ребёнка: Колосов Сидор Алексеевич
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно