Максимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1923

Дата смерти

06.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Владимир

Мать ребёнка: Максимова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Анатолий

Мать ребёнка: Максимова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Мария

Смерть
06.09.2010
Похороны
Неизвестно
Токаревское кладбище