Максимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1923
Дата смерти06.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Владимир
Мать ребёнка: Максимова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Анатолий
Мать ребёнка: Максимова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Мария
Смерть
06.09.2010
Похороны
Неизвестно
Токаревское кладбище