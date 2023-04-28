Лыков Флор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыков Флор Тихонович

Лыков Флор Тихонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лыков Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лыков Михаил Флорович

Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Лыков Прокофий Флорович

Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лыков Иван Флорович

Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыкова Мария Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close