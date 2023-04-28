Лыков Флор Тихонович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Лыков Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лыков Иван Флорович
Мать ребёнка: Лыкова Мария Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Мария Анисимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно