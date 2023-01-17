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Штенгель Сергей Вячеславович
Штенгель Сергей Вячеславович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
27.11.1975
Пол
Мужской
Отец
Штенгель Вячеслав Гедалиевич
1946 г.р.
Мать
Григорьева Зоя Ивановна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1975
Отец:
Штенгель Вячеслав Гедалиевич
Мать:
Григорьева Зоя Ивановна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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