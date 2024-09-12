Карасёв Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карасева (Пушкина) Ирина Михайловна
Смерть
Около 1943
В эвакуации в Казани