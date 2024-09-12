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Карасёв Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева (Пушкина) Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карасева (Пушкина) Ирина Михайловна

Смерть
Около 1943
В эвакуации в Казани

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