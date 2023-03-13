Бусалаевъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусалаевъ Гаврила

Бусалаевъ Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басалаевъ Доримедонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Басалаевъ Петръ

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1901

Сын: Бусалаевъ Василий

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1904

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1909

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Бусалаевъ Николай

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Ксенья

Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басалаева Устинья Федорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close