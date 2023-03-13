Бусалаевъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Басалаевъ Доримедонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1898
Сын: Басалаевъ Петръ
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Рождение ребёнка
28.02.1901
Сын: Бусалаевъ Василий
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Рождение ребёнка
10.02.1904
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Рождение ребёнка
03.01.1909
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Бусалаевъ Николай
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Ксенья
Мать ребёнка: Басалаева Устинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно