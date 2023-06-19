Тятюшкин Николай Андриянович
Место рождения
Дата рождения09.05.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1829 ст.
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Федора Николаевна
Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятюшкина Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
гос. крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно