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Тятюшкин Николай Андриянович

Место рождения

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.05.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1829 ст.

Отец: Тятюшкин Андриан Герасимович

Мать: Тятюшкина Агафья Андреевна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Федора Николаевна

Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Тятюшкина Анна Петровна

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятюшкина Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
гос. крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно