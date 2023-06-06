Каримова Минлеямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Минлеямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Альмухаметов Бикмухамет

Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет

Рождение ребёнка
10.08.1853

Сын: Альмухаметов Мухамматзариф

Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет

Рождение ребёнка
14.06.1857

Сын: Альмухаметов Мухамматгали

Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Альмухамет

Смерть
Неизвестно