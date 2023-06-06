Каримова Минлеямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет
Рождение ребёнка
10.08.1853
Сын: Альмухаметов Мухамматзариф
Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет
Рождение ребёнка
14.06.1857
Сын: Альмухаметов Мухамматгали
Отец ребёнка: Сагитов Альмухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагитов Альмухамет
Смерть
Неизвестно