Суровцова Назарова (Гудкова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Назарова (Гудкова) Евдокія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1872

Дата смерти

09.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1872

Отец: Гудковъ Алексѣй

Мать: Гудкова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кувшинова Надежда

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Рождение ребёнка
03.10.1891

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Суровцова Пелагея

Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий

Рождение ребёнка
26.11.1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Бракосочетание
16.09.1901

Муж: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Назаровъ Григорий

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Назаровъ Григорий

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Назаровъ Григорий

Отец ребёнка: Назаровъ Петръ

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
09.04.1909
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ простуды
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