Суровцова Назарова (Гудкова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения04.03.1872
Дата смерти09.04.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1872
Отец: Гудковъ Алексѣй
Мать: Гудкова Ульяна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кувшинова Надежда
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
03.10.1891
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Суровцова Пелагея
Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий
Рождение ребёнка
26.11.1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Георгий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Бракосочетание
16.09.1901
Муж: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Назаровъ Петръ
Рождение ребёнка
04.11.1904
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
03.11.1907
Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
09.04.1909
Причина смерти: Отъ простуды