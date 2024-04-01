1 Муж
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Николай
Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Матвей
Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1796