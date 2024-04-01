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1 Муж

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1768 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1792 г.р.

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ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Николай

Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Матвей

Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коростелева 2 Акилина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростелева 2 Акилина Антонова

Смерть
Около 1796
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