Кравцова Олена Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Олена Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кравцовъ Сергей

Отец ребёнка: Кравцовъ Семенъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кравцовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Кравцовъ Семенъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцовъ Семенъ

Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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