Кравцова Олена Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кравцовъ Сергей
Отец ребёнка: Кравцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кравцовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Кравцовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцовъ Семенъ
Смерть
1790
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область