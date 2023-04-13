Кидалова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1865
Сын: Кидалов Александр Петрович
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
10.08.1868
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
07.07.1871
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
19.06.1873
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1875
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
15.02.1877
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
08.04.1879
Сын: Кидалов Терентий Петрович
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
16.09.1881
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Рождение ребёнка
24.10.1883
Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно