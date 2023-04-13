Кидалова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКидалова Анна Ефимовна

Кидалова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1865

Сын: Кидалов Александр Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Кидалов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
07.07.1871

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
19.06.1873

Сын: Кидалов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Кидалов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
15.02.1877

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
08.04.1879

Сын: Кидалов Терентий Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
16.09.1881

Сын: Кидалов Никита Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
24.10.1883

Сын: Кидалов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кидалов Петр Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Петр Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close