Багина Феона Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина Феона Федулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Багин Ефим Сергеевич

Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Багин Самсон Сергеевич

Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Багин Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин Сергей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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