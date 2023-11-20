Багина Феона Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Багин Ефим Сергеевич
Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Багин Сергей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно