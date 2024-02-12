Баюнова (Нигматуллина) Ольга Ракибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаюнова (Нигматуллина) Ольга Ракибовна

Баюнова (Нигматуллина) Ольга Ракибовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1946

Отец: Нигматуллин Ракиб Камалетдинович

Мать: Нигматуллина Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close