Акилина Константинова
Место рождениядер. Ушаково, Микулинский стан, Тверской уезд
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ушаково, Микулинский стан, Тверской уезд
Бракосочетание
08.02.1731 ст.
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно