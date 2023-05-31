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Акилина Константинова

Место рождения

дер. Ушаково, Микулинский стан, Тверской уезд

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ушаково, Микулинский стан, Тверской уезд
Бракосочетание
08.02.1731 ст.

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно