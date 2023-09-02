Зуева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1909 ст.

Сын: Зуев Павел Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Дочь: Зуева Анна Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.

Сын: Зуев Аким Александрович

Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Зуева Елена Александровна

Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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