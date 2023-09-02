Зуева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Зуева Анна Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Дочь: Зуева Елена Александровна
Отец ребёнка: Зуев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно