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Исакова Анна Леонтьевна
Исакова Анна Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Исаков Леонтий
Мать
Исакова (Попова) Ксения Прокопьевна
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Исаков Леонтий
Мать:
Исакова Ксения Прокопьевна
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