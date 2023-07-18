Исаков Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Исакова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исаков Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Исакова Альбина Леонтьевна
Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно