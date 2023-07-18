Исаков Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Исакова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Исаков Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Исаков Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Исакова Альбина Леонтьевна

Мать ребёнка: Исакова Ксения Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Ксения Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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