Бобров Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Алексей Павлович

Место рождения

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.01.1881 ст.

Дата смерти

26.01.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Боброва Марья Jосифовна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
18.01.1881 ст.
Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
воспреемник - брат Павла - крестьянский сын Василий Викторович Бобров
Смерть
26.01.1881 ст.
Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
от простуды
Бракосочетание
02.11.1905 ст.

Жена: Боброва Анна Ивановна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#108 Поручители по жениху: Вологодского уезда Турундаевской волости деревни Козина крестьянские сыновья Петр Евгеньевич Бобров и Александр Павлович Бобр... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.

Дочь: Боброва Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#206 той же волости деревни Головина крестьянская девица Мария Ивановна Подхомутова
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: Боброва Августа Алексеевна

Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 той же деревни крестьянская девица Августа Евгеньевна Боброва
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Бобров Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Боброва Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#208
Рождение ребёнка
03.08.1917

Сын: Бобров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#538 той же деревни крестьянин Николай Павлович Бобров
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