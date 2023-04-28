Бобров Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения16.01.1881 ст.
Дата смерти26.01.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Боброва Марья Jосифовна
Крещение
18.01.1881 ст.
воспреемник - брат Павла - крестьянский сын Василий Викторович Бобров
Смерть
26.01.1881 ст.
от простуды
Бракосочетание
02.11.1905 ст.
Жена: Боброва Анна Ивановна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#108 Поручители по жениху: Вологодского уезда Турундаевской волости деревни Козина крестьянские сыновья Петр Евгеньевич Бобров и Александр Павлович Бобр... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.
Дочь: Боброва Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#206 той же волости деревни Головина крестьянская девица Мария Ивановна Подхомутова
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: Боброва Августа Алексеевна
Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#410 той же деревни крестьянская девица Августа Евгеньевна Боброва
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Боброва Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#208
Рождение ребёнка
03.08.1917
Сын: Бобров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Боброва Анна Ивановна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410274#538 той же деревни крестьянин Николай Павлович Бобров