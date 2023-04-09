Боброва Марья Jосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Марья Jосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.

Сын: Бобров Алексей Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1884 ст.

Дочь: Боброва Александра Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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Рождение ребёнка
04.11.1885 ст.

Сын: Бобров Александр Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Николай Павлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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