Боброва Марья Jосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1884 ст.
Дочь: Боброва Александра Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
04.11.1885 ст.
Сын: Бобров Александр Павлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно