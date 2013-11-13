Кондрина Фогель Парасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1935
Дата смерти13.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935
Рождение ребёнка
10.11.1957
Сын: Фогель Александр Вильямович
Отец ребёнка: Фогель Вильям
Рождение ребёнка
11.08.1966
Отец ребёнка: Кондрин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрин Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фогель Вильям
Смерть
13.11.2013