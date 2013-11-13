Кондрина Фогель Парасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрина Фогель Парасковья Михайловна

Кондрина Фогель Парасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1935

Дата смерти

13.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935

Отец: Соколов Михаил Васильевич

Мать: Соколова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
10.11.1957

Сын: Фогель Александр Вильямович

Отец ребёнка: Фогель Вильям

Рождение ребёнка
11.08.1966

Сын: Кондрин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Кондрин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрин Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрин Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Вильям

Смерть
13.11.2013