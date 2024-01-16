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Балабанова Ирина Геннадьевна
Балабанова Ирина Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Балабанов Геннадий Тимофеевич
1939 г.р.
Мать
Балабанова (Суворина) Валентина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Балабанов Геннадий Тимофеевич
Мать:
Балабанова Валентина Ивановна
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