Малах Максим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малах Антон Федосович
Мать: Малах Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малах Надя Максимовна
Мать ребёнка: Малах Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малах Ада Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малах Екатерина
Смерть
Неизвестно