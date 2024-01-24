Малах Максим Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малах Максим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малах Антон Федосович

Мать: Малах Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малах Надя Максимовна

Мать ребёнка: Малах Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малах Ада Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малах Екатерина

Смерть
Неизвестно
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